«Реал» может приобрести одну из главных звёзд и лучшего бомбардира «Жироны»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес будет внимательно наблюдать за украинским нападающим Артёмом Довбиком во время субботнего матча с «Жироной». Об этом сообщает испанское издание Realmadridexclusivo.

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По информации источника, в «Королевском клубе» считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для «сливочных» в летнее межсезонье. Кроме Довбика, «Реал» интересуется защитником Мигелем Гутьерресом и вингером Савио.

В текущем сезоне Ла Лиги Артём Довбик провёл 21 матч за «Жирону», в которых забил 14 голов и стал автором пяти результативных передач, что является лучшим показателем результативности среди всех игроков клуба в нынешней кампании.

Портал Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.

На данный момент «Реал» набрал 58 очков и возглавляет испанский чемпионат. «Жирона» с 56 очками идёт на второй строчке турнирной таблицы.