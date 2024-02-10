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Игрок «Барселоны» Роке: можем ли мы выиграть Ла Лигу? Конечно!

Игрок «Барселоны» Роке: можем ли мы выиграть Ла Лигу? Конечно!
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке ответил на вопрос, претендует ли каталонский клуб на победу в нынешнем розыгрыше испанской Примеры с учётом его существенного отставания от конкурентов по турнирной таблице.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Да, конечно. Нужно начинать побеждать, выигрывать оставшиеся матчи, которых осталось ещё много. Если мы будем сосредоточены и продолжим работать, то сможем уверенно выиграть чемпионат», — приводит слова Роке Mundo Deportivo.

Напомним, после 23 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 50 очков и на текущий момент занимают третье место. На первой строчке расположился мадридский «Реал», который после аналогичного количества игр в Ла Лиге заработал 58 очков.

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