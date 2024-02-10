Назван лучший игрок января в итальянской Серии A
Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в январе. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.
В голосовании за звание лучшего игрока прошедшего месяца Влахович опередил следующих футболистов:
- Лаутаро Мартинеса («Интер»);
- Алессандро Буонджорно («Торино»);
- Альберта Гудмундссона («Дженоа»);
- Рубена Лофтус-Чика («Милан»);
- Шимона Журковского («Эмполи»).
Отметим, что в январе текущего года Влахович принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А. Сербский форвард записал на свой счёт шесть забитых мячей.
Напомним, Влахович стал игроком «Ювентуса» в 2022 году, перейдя в команду из «Фиорентины». Его действующее трудовое соглашение с клубом из Турина рассчитано до июня 2026 года.
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