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Назван лучший игрок января в итальянской Серии A

Назван лучший игрок января в итальянской Серии A
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Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в январе. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

В голосовании за звание лучшего игрока прошедшего месяца Влахович опередил следующих футболистов:

  • Лаутаро Мартинеса («Интер»);
  • Алессандро Буонджорно («Торино»);
  • Альберта Гудмундссона («Дженоа»);
  • Рубена Лофтус-Чика («Милан»);
  • Шимона Журковского («Эмполи»).

Отметим, что в январе текущего года Влахович принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А. Сербский форвард записал на свой счёт шесть забитых мячей.

Напомним, Влахович стал игроком «Ювентуса» в 2022 году, перейдя в команду из «Фиорентины». Его действующее трудовое соглашение с клубом из Турина рассчитано до июня 2026 года.

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