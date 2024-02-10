Игрок «Милана» Тео Эрнандес: перейдёт ли Мбаппе в «Реал»? Не знаю, но он умный парень

Левый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес ответил на вопрос, перейдёт ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, являющийся его партнёром по национальной команде и другом, в мадридский «Реал», с которым его активно связывают слухи.

«Я никогда не спрашивал его об этом, но Килиан умный парень, поэтому я убеждён, что он примет правильное решение для развития своей профессиональной карьеры.

Если бы я был на его месте, то посоветовал бы ему принять решение, которое лично удовлетворит его. В конце концов, самое главное — это чувствовать себя спокойным и счастливым», — приводит слова Эрнандеса AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе, готовясь к переходу в «Реал», уже начал выбирать себе жильё в Мадриде.