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Реал Мадрид — Жирона. Прямая трансляция
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Игрок «Милана» Тео Эрнандес: перейдёт ли Мбаппе в «Реал»? Не знаю, но он умный парень

Игрок «Милана» Тео Эрнандес: перейдёт ли Мбаппе в «Реал»? Не знаю, но он умный парень
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Левый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес ответил на вопрос, перейдёт ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, являющийся его партнёром по национальной команде и другом, в мадридский «Реал», с которым его активно связывают слухи.

«Я никогда не спрашивал его об этом, но Килиан умный парень, поэтому я убеждён, что он примет правильное решение для развития своей профессиональной карьеры.

Если бы я был на его месте, то посоветовал бы ему принять решение, которое лично удовлетворит его. В конце концов, самое главное — это чувствовать себя спокойным и счастливым», — приводит слова Эрнандеса AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе, готовясь к переходу в «Реал», уже начал выбирать себе жильё в Мадриде.

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