Игрок «Зенита» Коваленко: надеюсь, весной игрового времени будет больше

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, получит ли он больше игрового времени в составе санкт-петербургского клуба после возобновления чемпионата России.

«Будет ли больше игрового времени — не ко мне вопрос. А к Сергею Богдановичу. Я адаптирован уже, конечно, больше. Чувствую себя лучше. И, надеюсь, игрового времени весной будет побольше», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности 20-летний полузащитник провёл на поле 291 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.