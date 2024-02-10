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Борис Ротенберг рассказал, чего он ожидает от нового тренера «Сочи» Морено

Борис Ротенберг рассказал, чего он ожидает от нового тренера «Сочи» Морено
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, чего он ждёт от нового рулевого южан Роберта Морено. Функционер ожидает, что под руководством испанского специалиста в сочинской команде повысится уровень методической работы.

«Жду от него хорошей работы в плане методического обеспечения всей команды, сейчас оно и так проходит на очень высоком уровне. Жду только побед от него и всей команды, которая сейчас будет вновь создана», – приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, 15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, с выступающим в чемпионате Франции «Монако» и с испанской «Гранадой».

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