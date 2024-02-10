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Родри рассказал о своём особенном подходе к футболу

Родри рассказал о своём особенном подходе к футболу
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) высказался о стиле своей игры. Испанец признался, что во время матчей не концентрируется на мяче, а следит за тем, что происходит вокруг.

«Я тот футболист, который старается понять игру. Я делаю это, когда смотрю матчи. Я не обращаю внимания на мяч во время игры. Я слежу за тем, что происходит вокруг. Думаю, что для полузащитника в этом и есть ключ к успеху. Я люблю забивать голы, но понимаю, как красивы движения на поле. Как важно быть лидером в центре поля, организовывать команду. В полузащите ты находишься везде. Часть всей игры. Я всегда хотел играть так», – приводит слова Родри Mirror.

Напомним, Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с июля 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Англии истекает в июне 2027 года. В этом сезоне испанец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

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