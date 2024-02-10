Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о ситуации в «Спартаке»: Абаскаля надо было убирать зимой

Радимов — о ситуации в «Спартаке»: Абаскаля надо было убирать зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и защитником команды Георгием Джикией.

«Конфликт налицо. Выходит Джикия к журналистам и говорит, что подтверждает каждое слово Шпинёва. Джикия выходит, выдаёт тираду, говорит, что не останется в команде, если будет Абаскаль. Вы до какой степени договорились, если выносите весь сор из избы? Теперь понятно, что пазл не сложится никогда и кто‑то должен уйти. Джикия — лучший друг Соболева. Соболев на чью сторону встанет, Абаскаля или Джикии? Два игрока сборной России сейчас встанут против Абаскаля. Моё мнение — Абаскаля надо было убирать зимой», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!»

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, в интервью «Чемпионату» сообщил о том, что его клиент не останется в команде, пока главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль.

Напомним, Джикия является футболистом московского «Спартака» с 2017 года. В июне его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает.

Материалы по теме
«У меня есть позиция, мой контракт и мой «Спартак». Джикия наконец-то прервал молчание
«У меня есть позиция, мой контракт и мой «Спартак». Джикия наконец-то прервал молчание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android