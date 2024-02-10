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Защитник «Спартака» Чернов: Угальде в моменте может придумать что-то незаурядное

Защитник «Спартака» Чернов: Угальде в моменте может придумать что-то незаурядное
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался в адрес новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«В целом мы тоже только узнаём Угальде. Вчера была его вторая игра. В игре с «Шабаб Аль-Ахли» забил неплохой мяч. Он игрок, который в моменте может что-то придумать незаурядное, как Миша Игнатов. Посмотрим, что будет дальше. Освоится, поймёт уровень нашего чемпионата, наш футбол и привыкнет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21-летний Манфред Угальде перешёл в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.

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