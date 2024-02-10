Экс-игрок «Реала» может возглавить «Барселону»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, возглавляющий леверкузенский «Байер», попал в число кандидатов на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, сине-гранатовые внимательно следят за работой Алонсо в немецкой Бундеслиге. Его рассматривают в качестве замены Хави на посту главного тренера команды. Но отмечается, что Хаби не является приоритетным вариантом для «Барселоны».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Отметим, что Хави после окончания нынешнего сезона покинет должность рулевого сине-гранатовых. Об этом испанский специалист сообщил в январе текущего года.

Напомним, Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо набрала 52 очка за 20 туров – 16 побед и четыре ничьих.