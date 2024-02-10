FA планирует продлить контракт с тренером сборной Англии Саутгейтом до 2026 года

Футбольная ассоциация Англии (FA) нацелена на продление контракта с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом до 2026 года. Об этом сообщил Daily Mail.

Ранее на жеребьёвке Лиги наций УЕФА тренер сборной Англии заявил, что ему ещё предстоит определиться со своим будущим, и намекнул, что у него может возникнуть соблазн остаться после летнего чемпионата Европы.

Контракт Саутгейта истекает в декабре 2024 года после того, как он подписал новое соглашение сроком на три с половиной года после отложенного Евро-2020, при этом FA предоставила ему дополнительные шесть месяцев, чтобы избежать спекуляций по поводу его работы.

Напомним, соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии.