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Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» чемпионат Саудовской Аравии U13

Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» чемпионат Саудовской Аравии U13
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Криштиану Роналду-младший, старший сын португальского нападающего Криштиану Роналду, выиграл в составе юниорской команды «Аль-Насра» титул чемпионата Саудовской Аравии U13 за три тура до окончания турнира. Роналду в матче с «Охудом» (4:1) отметился забитым голом.

«Поздравляем наших юных звёзд! Нас ждёт светлое будущее!» — говорится в сообщении «Аль-Насра», за который играет отец 13-летнего нападающего.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

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«Аль-Наср», набравший 53 очка по итогам 19 матчей, располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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