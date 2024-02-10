Источник: экс-игрок ЦСКА Гогуа прибыл на сбор «Шинника»

Бывший защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа может продолжить карьеру в ярославском «Шиннике». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, Гогуа присоединился к «Шиннику», ищущему центрального защитника, на тренировочном сборе в Турции.

Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды. С февраля по март 2022 года 28-летний футболист представлял казахстанский «Туран». С тех пор защитник находится без команды.

«Шинник» после 20 туров Первой лиги располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Ярославцы набрали в 20 матчах 24 очка.