Защитник «Спартака» Чернов оценил поддержку фанатов на турнире в Абу-Даби

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от поддержки фанатов на Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ)

«Конечно приятно, что болельщики рядом. Их не хватает на стадионе, особенно активных фанатов. Приятно, что приходят семьями, маленькие девочки кричат и поддерживают. Без них было бы скучно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что «Спартак» с тремя очками в двух играх занимает второе место в турнирной таблице Зимнего кубка РПЛ. На первой строчке идёт другой клуб из России – «Ростов» (6 очков). «Шабаб Аль‑Ахли» (3) — третий, казахстанский «Кайрат» (0) — четвёртый.

Напомним, в следующем матче московская команда 14 февраля сыграет с «Кайратом».