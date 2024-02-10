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«Ливерпуль» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

«Ливерпуль» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров чемпионата Англии «Бёрнли» заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той встрече подопечные Клоппа одержали победу со счётом 2:0.

В последних пяти матчах АПЛ «Ливерпуль» четыре раза победил и один раз потерпел поражение. В последних пяти турах чемпионата Англии «Бёрнли» трижды проиграл и два раза сыграл вничью.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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