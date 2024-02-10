Источник: Салах заинтересован в продлении контракта с «Ливерпулем»

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах определился со своим будущим. 31-летний форвард заинтересован в продлении контракта с клубом, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, Салах может продлить своё пребывание в Мерсисайде, «что стало бы огромным стимулом для клуба».

Прошлым летом «красные» отклонили предложение саудовского «Аль-Иттихада» за Салаха в размере £ 150 млн, но саудовские клубы сохраняют огромный интерес к египтянину и планируют крупные предложения в основное трансферное окно в конце сезона, отмечают собеседники Football Insider.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он сыграл 332 матча, забил 204 мяча и сделал 88 результативных передач в составе клуба во всех официальных турнирах. В составе «красных» Салах выиграл чемпионат (2019/2020), Кубок (2021/2022) и Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов УЕФА (2018/2019), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок английской лиги (2021/2022) и клубный чемпионат мира (2019).

Срок контракта Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 65 млн.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Мохамед Салах провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.