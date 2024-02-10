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Агент Паулиньо ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спортинга» в РПЛ

Агент Паулиньо ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спортинга» в РПЛ
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Футбольный агент Педро Мендеш, который является представителем форварда «Спортинга» Паулиньо, ответил на вопрос о возможном переходе клиента в Российскую Премьер-Лигу. Агент дал понять, что нападающий этой зимой останется в Португалии.

«Нет, до конца сезона Паулиньо останется в Португалии», – приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах 31-летнего нападающего «Спортинга» Паулиньо заинтересован московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Паулиньо провёл 29 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

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