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Прошла жеребьёвка календаря группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги

Прошла жеребьёвка календаря группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги
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Сегодня, 10 февраля, состоялась процедура жеребьёвки календаря второго этапа Леон Второй лиги в дивизионе «А» для команд группы «Серебро» сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

Во втором этапе в группе «Серебро» примут участие команды, занявшие по итогам первого этапа пятое и шестое места, – ивановский «Текстильщик» и курский «Авангард», четыре команды, выбывшие из группы «Золото» (места с седьмого по 10-е по итогам первого этапа) – ульяновская «Волга», омский «Иртыш», «Динамо-Брянск», костромской «Спартак», и победители групп в дивизионе «Б» (сезон-2023) – пятигорский «Машук-КМВ», дзержинский «Химик», «Калуга» и «Торпедо Миасс».

1-й тур. 2 марта

«Торпедо Миасс» – «Калуга»
«Текстильщик» – «Динамо-Брянск»
«Машук-КМВ» – «Волга»
«Химик» – «Спартак»
«Иртыш» – «Авангард»

Отмечается, что полный календарь второго этапа будет опубликован после его утверждения бюро исполкома РФС.

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