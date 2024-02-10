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Самедов: Алексей Миранчук выглядит здорово, он набрал форму

Самедов: Алексей Миранчук выглядит здорово, он набрал форму
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о выступлениях российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук сейчас выглядит здорово, он набрал форму. Желаю ему удачи в европейской карьере. Не знаю, по каким причинам он мало играл ранее, но сейчас Миранчук в хорошей форме», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 13 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры, один гол и одна результативная передача в Кубке Италии. В Лиге Европы Алексей Миранчук провёл четыре матча, в которых оформил один ассист.

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