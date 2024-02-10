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Александр Самедов: у Кудряшова была прекрасная карьера

Александр Самедов: у Кудряшова была прекрасная карьера
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал новость о том, что бывший защитник сборной России по футболу и воронежской команды Фёдор Кудряшов принял решение завершить игровую карьеру. Самедов сказал, что у Кудряшова была прекрасная карьера.

«У Фёдора Кудряшова была прекрасная карьера. Желаю ему всего наилучшего, чтобы всё задуманное получилось в будущем. Даже лучше, чем у меня», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 8 февраля 2024 года бывший защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.

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