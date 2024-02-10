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Флик был бы рад получить работу в «Барселоне» — Фабрицио Романо

Бывший главный тренер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик готов возглавить «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Флик был бы рад получить работу в «Барселоне». Он открыт к этому вызову. Отмечается, что каталонская команда ещё не приняла решения по поводу будущего главного тренера команды.

Ранее стало известно о том, что Флик начал учить испанский язык.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего «Реала» — восемь очков. Отметим, что в конце сезона Хави покинет должность главного тренера сине-гранатовых.