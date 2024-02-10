«Я ещё недоволен». Тренер «Сочи» Морено — о победе в контрольном матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу в контрольном матче с московским ЦСКА (2:1). Встреча состоялась в пятницу, 9 февраля.

«Сегодня я всё ещё недоволен, несмотря на положительный результат. Потому что нужно многое улучшать, много прибавлять, в частности, в завершении. Те ошибки, которые мы делали, мы будем исправлять. Мы позволили им создать достаточное количество голевых моментов. Это всё произошло из-за наших ошибок, когда у нас самих были возможности создавать голевые моменты.

Игроки ещё не готовы на 100%. Наверное, всё связано с этим, мы продолжаем сыгрываться. Но нужно забивать, использовать свои шансы. Сегодня мы забили два, а они — один. Поэтому мы победили, но нужно во многом прибавлять», — сказал Морено в интервью клубной пресс-службе.