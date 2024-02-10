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Кечинов: Абаскаль забудет о конфликте, если Джикия на поле будет сильнее Дуарте и Бабича

Кечинов: Абаскаль забудет о конфликте, если Джикия на поле будет сильнее Дуарте и Бабича
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикии.

«Мы видим, что Георгий в стартовом составе не играет. На его месте сейчас Дуарте и Бабич. Они выглядели в конце прошлого года не слабее Джикии. Абаскаль видел их в тренировочном процессе. Не стоит забывать, что тренер сам себе не враг. Он не будет ставить центрального защитника, который слабее Джикии. Если он будет сильнее их, то будет играть, а про все остальные моменты забудут. Абаскаль забудет о конфликте, если Джикия на поле будет сильнее Дуарте и Бабича», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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