Стал известен состав «Урала» на контрольный матч с «Аль-Даидом»

В контрольном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и «Аль-Даид» из ОАЭ. Команды будут играть на стадионе «Джабаль Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:10 по московскому времени.

Стартовый состав «Урала»: Щербицкий, Бегич, Эмерсон, Кики, Сунгатулин, Сиссе, Бевеев, Газинский, Аюпов, Ишков, Шеттине.

Запасные: Помазун, Мамин Ал., Бочеров, Мамин Ар., Кулаков, Итало, Филипенко, Дмитриев, Егорычев, Концевой, Мишкич, Воронов, Каштанов, Бикфалви.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 2 марта. «Аль-Даид» выступает во втором по значимости дивизионе ОАЭ.