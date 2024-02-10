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Рюдигер получил травму бедра и пропустит матч с «Жироной»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму перед матчем 24-го тура Ла Лиги с «Жироной». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Рюдигер получил мышечное повреждение бедра. Как сообщают испанские СМИ, немецкий защитник выбыл минимум на две недели.

Матч между «Реалом» и «Жироной» состоится 10 февраля, начало — в 20:30 мск. Игра пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.

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Напомним, Рюдигер выступает за «Королевский клуб» с лета 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».