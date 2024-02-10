«Я часто говорил, что ему делать». Экс-игрок «Барселоны» Маркес вспомнил конфликт с Месси

Бывший центральный защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, ныне возглавляющий «Барселону Атлетик», вспомнил, как во время игровой карьеры поссорился с экс-нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

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«Я видел, как дебютировал Месси. Мы слышали, что в «Ла Масии» есть парень, который сильно отличается от остальных и был настоящим феноменом. Мы надеялись, что Месси станет великим игроком, но, конечно, должны были помочь ему в этом, ведь он был так молод. На тренировках я отдавал ему много приказов, он выслушивал их.

Мы знали, что Лео может обыгрывать трёх-четырёх футболистов, но иногда он заигрывался. Мы пытались направить его, говоря: «Не веди здесь мяч в одиночку». Это было сказано для того, чтобы он больше работал со своими товарищами по команде. И однажды из-за моего настойчивого требования между мной и Месси возникла ссора. Мы начали обмениваться колкостями, и Гвардиоле пришлось вмешаться для того, чтобы решить проблему. Мы с Месси не были большими друзьями, но были коллегами», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Напомним, Маркес выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год. Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 года. Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий «Манчестер Сити», возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год.