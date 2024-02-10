Стал известен состав «Факела» на контрольный матч с казахстанским «Ордабасы»
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В контрольном матче встретятся воронежский «Факел» и казахстанский «Ордабасы». Команды будут играть в Турции. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Не начался
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав «Факела»: Беленов, Черов, Сенхаджи, Божин, Поярков, Мендель, Якимов, Магаль, Альшин, Акбашев, Аппаев.
Ранее «Факел» уступил в контрольном матче московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча прошла в понедельник, 5 февраля. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 матчей. В 19-м туре чемпионата России «Факел» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 3 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
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