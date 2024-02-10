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«Рома» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

«Рома» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00
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В матче 24-го тура итальянской Серии А встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Рому» с минимальным счётом 1:0. Победу хозяевам принёс французский нападающий Маркус Тюрам, который отличился с передачи Федерико Димарко.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 57 очков за 22 матча. «Рома» находится на пятой строчке, заработав 38 очков за 23 игры.

Турнирная таблица Серии А
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