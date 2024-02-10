«Рома» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

В матче 24-го тура итальянской Серии А встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Рому» с минимальным счётом 1:0. Победу хозяевам принёс французский нападающий Маркус Тюрам, который отличился с передачи Федерико Димарко.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 57 очков за 22 матча. «Рома» находится на пятой строчке, заработав 38 очков за 23 игры.