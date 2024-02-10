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Василий Уткин отреагировал на возможный переход Сутормина в «Сочи»

Василий Уткин отреагировал на возможный переход Сутормина в «Сочи»
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Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в «Сочи» на правах аренды.

«Карьера Сутормина прекрасна. «Волгарь» — «Оренбург» — «Зенит» — «Сочи». Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин переходит в «Сочи». По информации инсайдера, Сутормин будет выступать за южан до конца текущего сезона на правах аренды.

Напомним, Сутормин является футболистом сине-бело-голубых с 2019 года. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом России.

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Источник: Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
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