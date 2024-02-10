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«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: Захарян появится в стартовом составе на матч Ла Лиги

В матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый составы:

«Реала Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Галан, Захарян, Субименди, Мерино, Туррьентес, Кубо, Силва.

«Осасуна»: Эррера, Д. Гарсия, Аресо, Пенья, У. Гарсия, Мохика, Эррандо, Монкайола, Торро, Орос, Будимир.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. «Осасуна» находится на 11-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (58).