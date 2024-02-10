«Зенит» интересуется 22-летним турецким нападающим — Nexus Sports

Санкт-петербургский «Зенит» интересуется 22-летним нападающим турецкого «Пендикспора» Эренджаном Ярдымджи, сообщает Nexus Sports.

22-летний футболист является воспитанником «Галатасарая», откуда в феврале 2021 года перебрался в «Эюпспор». В январе 2022-го он был приобретён «Аланьяспором», однако уже летом 2023-го вернулся в «Эюпспор». В нынешнем сезоне его отдали в аренду в «Пендикспор», который выступает в турецкой Суперлиге.

Эренджан в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах чемпионата Турции, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,4 млн.

На данный момент после 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, уступая «Краснодару», заработавшему 38 очков.