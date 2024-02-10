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«Бавария» рассматривает Гутьерреса в качестве замены Дэвису

«Бавария» рассматривает Гутьерреса в качестве замены Дэвису
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«Бавария» находится в поисках замены левому защитнику Альфонсо Дэвису. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в офисе мюнхенской команды считают, что канадец скорее всего покинет команду летом. В качестве возможной замены рассматривается вариант с подписанием 22-летнего игрока «Жироны» Мигеля Гутьерреса. «Бавария» уже начала проработку потенциального подписания, чтобы в случае необходимости иметь возможность оперативно оформить сделку во время летнего трансферного окна.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Гутьеррес выступает за «Жирону» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно, что бывший клуб Гутьерреса, мадридский «Реал», имеет опцию выкупа футболиста за € 8 млн, сроком действия до конца июня этого года.

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