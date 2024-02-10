«Команда ощущает себя уже лучше». Александр Ерохин рассказал о сборах «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о нынешнем состоянии команды, а также рассказал о начале игрового этапа на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Я думаю, самая интенсивная и насыщенная часть сборов позади, сейчас начался игровой этап, в котором гораздо больше взаимодействий. Сегодня у всей команды была восстановительная тренировка. Осталось два рабочих дня по две тренировки, более интенсивные, и заключительная игра 13 числа.

Команда ощущает себя уже лучше — по цифрам, по объёму работы, по спринтам, которые все выполняют. Да и на играх видно, что все игроки прибавляют. Играть, конечно, лучше, но как бы это банально ни было, сборы — это фундамент, когда всё закладывается. Конечно, к важнейшим играм и старту чемпионата мы должны подойти готовыми на сто процентов», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18 сыгранных туров возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).