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Витор Роке: «Барселона» – самый большой клуб мира, быть здесь – мечта, ставшая явью

Витор Роке: «Барселона» – самый большой клуб мира, быть здесь – мечта, ставшая явью
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке высказался о своих эмоциях после перехода в испанскую команду. Бразилец назвал сине-гранатовых самым большим клубом мира на данный момент.

«Барселона» – это самый большой клуб в мире. Быть здесь – моя мечта, и я очень рад всему, что происходит. Я многое слышал об этом клубе ранее. Однако когда я приехал сюда и увидел всё своими глазами, понял, что это мечта, ставшая явью.

Какие детали подчеркивают величие «Барсы»? Футболка, история. Здесь есть футболисты, за которых я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнёры по команде. Я очень горжусь этим», — приводит слова Роке Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард на данный момент провёл за каталонцев семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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