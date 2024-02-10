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Россиянин Иван Игнатьев дебютировал за сербский «Железничар»

Россиянин Иван Игнатьев дебютировал за сербский «Железничар»
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Российский нападающий «Железничар Панчево» Иван Игнатьев дебютировал за команду в матче 20-го тура сербской Суперлиги с «Нови Пазар» (2:2).

Сербия - Суперлига . Суперлига. 20-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Железничар П
Окончен
2 : 2
Нови Пазар
Нови-Пазар
1:0 Djordjevic – 8'     1:1 Karaklajic – 33'     2:1 Романич – 45'     2:2 Сума – 90+4'    

На восьмой минуте нападающий «Железничара» Александр Джорджевич открыл счёт. На 33-й минуте Никола Каракаляич сравнял счёт, однако в самом конце первого тайма, на 45-й минуте Лазар Романич вновь вывел хозяйскую команду вперёд. Российский нападающий Иван Игнатьев появился на поле сразу после перерыва на 45-й минуте. Уже в самом конце матча Сейдуба Сума вновь сделал счёт на табло равным, забив пенальти на 90+4-й минуте.

Напомним, Игнатьев перебрался в сербскую команду 30 января. В текущем сезоне россиянин провёл 18 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс.

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