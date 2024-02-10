Россиянин Иван Игнатьев дебютировал за сербский «Железничар»

Российский нападающий «Железничар Панчево» Иван Игнатьев дебютировал за команду в матче 20-го тура сербской Суперлиги с «Нови Пазар» (2:2).

На восьмой минуте нападающий «Железничара» Александр Джорджевич открыл счёт. На 33-й минуте Никола Каракаляич сравнял счёт, однако в самом конце первого тайма, на 45-й минуте Лазар Романич вновь вывел хозяйскую команду вперёд. Российский нападающий Иван Игнатьев появился на поле сразу после перерыва на 45-й минуте. Уже в самом конце матча Сейдуба Сума вновь сделал счёт на табло равным, забив пенальти на 90+4-й минуте.

Напомним, Игнатьев перебрался в сербскую команду 30 января. В текущем сезоне россиянин провёл 18 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс.