«Байер» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30

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Сегодня, 10 февраля, состоится встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Матч пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках четвёртого тура чемпионата Германии. Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась вничью со счётом 2:2.

После 20 сыгранных туров турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет леверкузенский «Байер». В активе подопечных Хаби Алонсо 52 очка. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.