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«Урал» разгромил «Аль-Даид» в контрольном матче

«Урал» разгромил «Аль-Даид» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Аль-Даид» из ОАЭ. Команды играли на стадионе «Джабаль Али» в Дубае (ОАЭ). «Урал» одержал победу со счётом 5:1.

В составе российского клуба в первом тайме отличились нападающий Гильерме Шеттине (с пенальти) и защитник Мингиян Бевеев. Во второй половине встречи полузащитник Эрик Бикфалви оформил дубль, ещё один забитым мячом отметился нападающий Игорь Дмитриев — 5:1.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 2 марта. «Аль-Даид» выступает во втором по значимости дивизионе ОАЭ.

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