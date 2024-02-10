Хави — о синей карточке: нужно попробовать. Возможно, получим хороший инструмент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём отношении к возможному появлению в футболе синей карточки, вследствие которой футболисты будут временно удаляться с поля.

«Мне кажется, нужно попробовать [использование синих карточек]. ФИФА делает всё возможное, чтобы опробовать что-то новое. Если эксперимент сработает, в футболе появится ещё один хороший инструмент. Мы сразу поймём, если подобное решение будет полезным. Но без теста что-то сказать сложно. Пока это только предположения», – приводит слова Хави Sport.es.

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На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.