«Балтика» обыграла тульский «Арсенал» в контрольном матче из трёх таймов

Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и тульский «Арсенал». Команды играли в Белеке (Турция). Встреча прошла в формате из трёх таймов по 45 минут. «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.
На 26-й минуте отличился колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде. На 41-й минуте белорусский полузащитник «Арсенала» Иван Бахар сравнял счёт. На 98-й минуте полузащитник Ярослав Арбузов вывел «Балтику» вперёд. Через девять минут полузащитник калининградцев Владислав Лазарев реализовал пенальти.
«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. «Арсенал» находится на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 35 очков за 20 игр.
- 10 февраля 2024
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