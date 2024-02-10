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Новичок «Сочи» Максим Рудаков: Кафанов понял и одобрил мой выбор

Новичок «Сочи» Максим Рудаков: Кафанов понял и одобрил мой выбор
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Новый голкипер «Сочи» Максим Рудаков заявил, что тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов одобрил его выбор.

«Сочи» вышел на меня в конце декабря. Сказали, что клуб заинтересован во мне, команду принял испанский тренерский штаб. Мне самому стало интересно поработать с таким именитым специалистом, как Роберт Морено. Так что наши желания совпали.

Почти месяц сборов я провёл в «Ростове». Сыграл два товарищеских матча, но к тому времени уже была заинтересованность со стороны «Сочи». Договоренность между клубами была делом времени. Виталий Витальевич Кафанов мой выбор понял и одобрил. Он всегда за то, чтобы его вратари получали возможность играть», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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