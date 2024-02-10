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Рудаков: Роберт Морено живёт футболом, тактикой, и «Сочи» на глазах меняется

Рудаков: Роберт Морено живёт футболом, тактикой, и «Сочи» на глазах меняется
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Голкипер футбольного клуба «Сочи» Максим Рудаков, недавно перешедший из «Ростова», высказался о шансах сочинцев остаться в РПЛ, а также поделился впечатлениями от главного тренера команды Роберта Морено.

«Да, клуб пока в зоне вылета, но плюсы тут перевешивают минусы. Наш тренер прямо-таки живёт футболом, тактикой. И команда на глазах меняется по картинке игры, интенсивности. Я вижу, какой состав подбирается, и думаю, что всё будет в порядке. Мы сейчас работаем и сделаем всё, чтобы «Сочи» удержался в Премьер-Лиге», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Олегом Лысенко.

Напомним, «Сочи» набрал 11 очков в 18 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги и занимает последнее место в турнирной таблице к зимнему перерыву.

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