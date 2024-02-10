«Факел» одержал победу в контрольном матче с казахстанским «Ордабасы»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и казахстанский «Ордабасы». Команды играли в Турции. «Факел» одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Не начался
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В составе воронежцев забитыми мячами отметились защитник Райан Сенаджи и полузащитник Роман Акбашев.
Ранее «Факел» уступил в контрольном матче московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча прошла в понедельник, 5 февраля. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 матчей. В 19-м туре чемпионата России «Факел» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 3 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
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