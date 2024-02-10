«Факел» одержал победу в контрольном матче с казахстанским «Ордабасы»

Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и казахстанский «Ордабасы». Команды играли в Турции. «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

В составе воронежцев забитыми мячами отметились защитник Райан Сенаджи и полузащитник Роман Акбашев.

Ранее «Факел» уступил в контрольном матче московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча прошла в понедельник, 5 февраля. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 матчей. В 19-м туре чемпионата России «Факел» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 3 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.