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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Айнтрахт» Ф и «Бохум». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Итоговый результат — 1:1.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Мармуш – 14'     1:1 Брошински – 17'    

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш. Его ассистентом выступил Фарес Шаиби. Через три минуты ответный мяч «Бохума» забил нападающий Мориц Брошински с передачи Кевина Штёгера.

«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Бохум» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).

Турнирная таблица Бундеслиги

В параллельном матче «Хайденхайм» на выезде обыграл «Вердер» со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Мэлони – 12'     0:2 Бесте – 18'     1:2 Шмид – 19'    
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