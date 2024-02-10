«Айнтрахт» сыграл вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Айнтрахт» Ф и «Бохум». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Итоговый результат — 1:1.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш. Его ассистентом выступил Фарес Шаиби. Через три минуты ответный мяч «Бохума» забил нападающий Мориц Брошински с передачи Кевина Штёгера.
«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Бохум» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).
В параллельном матче «Хайденхайм» на выезде обыграл «Вердер» со счётом 2:1.
- 10 февраля 2024
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