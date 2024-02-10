«РБ Лейпциг» не сумел переиграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). В качестве главного судьи встречи выступил Беньямин Бранд. Матч завершился вничью — 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 35-й минуте — голом отметился форвард Филлип Тиц. Однако ещё до перерыва «быкам» удалось отыграться. Забитый мяч на свой счёт записал форвард Луа Опенда. Спустя семь минут после начала второй половины встречи нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко вывел свою команду вперёд. «Аугсбург» быстро отыгрался — на 60-й минуте забил Эрмедин Демирович. Матч так и завершился — 2:2.

После 21 тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 37 очков и занимает пятое место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 15 очков. В свою очередь, «Аугсбург» располагается на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.