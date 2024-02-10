«Реал» Мадрид — «Жирона»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Примеры

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Реал»: Лунин, Васкес, Карвахаль, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

"Жирона": Гассанига, Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес, А. Гарсия, Мартин, Порту, Савио, Цыганков, Довбик.

В последний раз в очном матче команды встречались в конце сентября прошлого года. Тогда в рамках 8-го тура Ла Лиги выездную победу с разгромным счётом одержал «Реал» — 3:0. Голами в составе мадридцев отмечались Хоселу, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

«Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.