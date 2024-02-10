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«Байер» — «Бавария»: стали известны стартовые составы команд

«Байер» — «Бавария»: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 10 февраля, состоится встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Матч пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Станишич, Гримальдо, Джака, Андрих, Вирц, Телла, Адли.

«Бавария»: Нойер, Боэ, Юпамекано, Дайер, Мин Дже, Мазрауи, Горецка, Павлович, Мусиала, Зане, Кейн.

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках четвёртого тура чемпионата Германии. Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась вничью со счётом 2:2.

После 20 сыгранных туров турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет леверкузенский «Байер». В активе подопечных Хаби Алонсо 52 очка. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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