Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рудаков: не у всех есть матчи в трёх еврокубках — приложу все силы, чтобы и в РПЛ играть

Рудаков: не у всех есть матчи в трёх еврокубках — приложу все силы, чтобы и в РПЛ играть
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Максим Рудаков, недавно перешедший из «Ростова», высказался о желании как можно скорее провести свой второй матч в рамках Российской Премьер-Лиги. Напомним, в футболке ростовчан 28-летний вратарь появлялся на поле в матче чемпионата России лишь один раз.

«Я думаю, не у всех футболистов есть игры в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а у меня их достаточно набралось. В чемпионате Финляндии — матчей 120, если не больше. Опыт игры есть, желание — тоже. Буду работать, чтобы и в России исправить статистику. Пора уже», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Олегом Лысенко.

«Сочи» набрал 11 очков в 18 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги и занимает последнее место в турнирной таблице к зимнему перерыву.

Материалы по теме
Эксклюзив
Рудаков: Роберт Морено живёт футболом, тактикой, и «Сочи» на глазах меняется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android