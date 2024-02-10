Рудаков: не у всех есть матчи в трёх еврокубках — приложу все силы, чтобы и в РПЛ играть

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Максим Рудаков, недавно перешедший из «Ростова», высказался о желании как можно скорее провести свой второй матч в рамках Российской Премьер-Лиги. Напомним, в футболке ростовчан 28-летний вратарь появлялся на поле в матче чемпионата России лишь один раз.

«Я думаю, не у всех футболистов есть игры в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а у меня их достаточно набралось. В чемпионате Финляндии — матчей 120, если не больше. Опыт игры есть, желание — тоже. Буду работать, чтобы и в России исправить статистику. Пора уже», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Олегом Лысенко.

«Сочи» набрал 11 очков в 18 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги и занимает последнее место в турнирной таблице к зимнему перерыву.