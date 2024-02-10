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«Унион» открыл счёт в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» на 45+25-й минуте

«Унион» открыл счёт в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» на 45+25-й минуте
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Берлинский «Унион» открыл счёт в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» на 45+25-й минуте. Забитым мячом отметился защитник Данило Дуки после передачи партнёра по команде Кевина Фолланда.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Дуки – 45+25'    

Напомним, немецкие фанаты выразили своё недовольство Немецким футбольным союзом и слухами о возможном привлечении сторонних инвесторов из Саудовской Аравии. Именно поэтому болельщики закидали футбольное поле теннисными мячами.

На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Унион» располагается на 15-м месте с 18 очками. «Вольфсбург» находится на 11-й строчке с 23 очками. При этом лидером чемпионата является «Байер», у которого 52 очка, а его ближайший преследователь — «Бавария» с 50 очками.

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