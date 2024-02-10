«Унион» открыл счёт в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» на 45+25-й минуте

Берлинский «Унион» открыл счёт в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» на 45+25-й минуте. Забитым мячом отметился защитник Данило Дуки после передачи партнёра по команде Кевина Фолланда.

Напомним, немецкие фанаты выразили своё недовольство Немецким футбольным союзом и слухами о возможном привлечении сторонних инвесторов из Саудовской Аравии. Именно поэтому болельщики закидали футбольное поле теннисными мячами.

На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Унион» располагается на 15-м месте с 18 очками. «Вольфсбург» находится на 11-й строчке с 23 очками. При этом лидером чемпионата является «Байер», у которого 52 очка, а его ближайший преследователь — «Бавария» с 50 очками.