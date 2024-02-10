«Реал» — «Жирона»: «сливочные» забили быстрый гол усилиями Винисиуса Жуниора

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Примеры, в котором втречаются мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Реал» вышел вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился Винисиус Жуниор — 1:0.
В последний раз в очном матче команды встречались в конце сентября прошлого года. Тогда в рамках 8-го тура Ла Лиги выездную победу с разгромным счётом одержал «Реал» — 3:0. Голами в составе мадридцев отмечались Хоселу, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем.
«Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.
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