«Реал» — «Жирона»: Беллингем забил второй гол мадридцев

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Примеры, в котором втречаются мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Реал» вышел вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился Винисиус Жуниор. На 35-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды — 2:0.

В последний раз в очном матче команды встречались в конце сентября прошлого года. Тогда в рамках 8-го тура Ла Лиги выездную победу с разгромным счётом одержал «Реал» — 3:0. Голами в составе мадридцев отмечались Хоселу, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем.

«Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.